Çağrı Atiksoy kimdir? Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?
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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağrı Atiksoy merak konusu oldu. İşte Çağrı Atiksoy hakkında merak edilen Çağrı Atiksoy kimdir, Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Nisan 1986
Kaç yaşında: 34yaşında
Nereli: Karşıyaka
Boy: 1,76 m
İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmaktır.
Filmografisi
2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi
2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi
2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi
2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi
2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi
2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi
2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi
2008 Miras İrem Film
2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi
2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi
2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi
2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi
2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi