Çağrı Atiksoy kimdir? Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?
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Çağrı Atiksoy kimdir? Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

11.11.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:27
Çağrı Atiksoy kimdir? Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Çağrı Atiksoy, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Çağrı Atiksoy hakkında merak edilenler. Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi. Çağrı Atiksoy kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağrı Atiksoy merak konusu oldu. İşte Çağrı Atiksoy hakkında merak edilen Çağrı Atiksoy kimdir, Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: Karşıyaka

Boy: 1,76 m

İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmaktır.

Çağrı Atiksoy kimdir? Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?
Çağrı Atiksoy

Filmografisi

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi

2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi

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