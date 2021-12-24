Çağlayancerit'te öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Haberler
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Çağlayancerit'te öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Çağlayancerit'te öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
AA / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

ÇAĞLAYANCERİT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Fatih İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik kuralları anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara karşıdan karşıya geçme, trafik ışıkları, kavşaklar ve üst geçitleri kullanma başta olmak üzere trafikte dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uygulamalı olarak bilgi verildi.

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AA / Veli Menekşe - Son Dakika Haberleri

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