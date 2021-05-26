Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis
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Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi (22), 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ufuk Özel, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi (22), 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ufuk Özel, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ereğli ilçesinde 9 Aralık 2020'de meydana geldi. Ufuk Özel, evine gittiği eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi aralarında çıkan tartışma sonrası 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evin penceresinden atlayarak kaçan Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu oldu. Tutuklanan Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ufuk Özel, Çağla Çiçekçi ve avukatları katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Ufuk Özel, pişman olduğunu söyleyerek, "Böyle olmasını istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Ufuk Özel'in 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Çağla Çiçekçi ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.

- Ereğlizonguldak
Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis
Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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Çağla'yı 9 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 10 yıl hapis - Haberler
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