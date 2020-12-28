Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu
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Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu

28.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:30
Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu

İki çocuk annesi güzel sunucu Çağla Şıkel, koronavirüsten korunmak için aşı oldu. Çin menşeli aşıyı yaptıran ünlü isim, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Çocuklarını ve kendisini koronavirüse karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.

"AŞIDAN DEĞİL KOVID-19'DAN KORKUN"

Günlük yaşantısından kesitleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" notuyla yayınladı. Ünlü isim paylaşımında takipçilerine çağrı da bulunmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:30:18. #1.15#
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