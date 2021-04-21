Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel dizleri, eşi kim?

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı sunucusu başarılı isim Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel dizleri, eşi kim?

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı sunucusu başarılı isim Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel dizleri, eşi kim?

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel2 Ocak 1979 yılında Asuman ve Hüseyin Şikel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Çağla Şikel Türk oyuncu, sunucu ve mankendir.Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

KARİYER HAYATI

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü