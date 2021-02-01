Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
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Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı

01.02.2021 19:00 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:27
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, paylaştığı son fotoğrafla genç kızlara taş çıkarttı. Karın kaslarını sergileyen ünlü manken, formuyla kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türkiye'nin en iddialı mankenlerinden Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan güzelliği ve formuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Düzenli olarak spor yapan ünlü manken, paylaştığı son fotoğrafla da sosyal medyanın gündemi oldu.

SPORCULARA BİLE TAŞ ÇIKARDI

Formunu korumak için sporu hayatının bir parçası haline getiren 42 yaşındaki ünlü manken, karın kaslarını sergilediği son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 89 binden fazla beğeni ve yorum alan Şıkel, fiziği ile genç kızlara bile taş çıkarttı.

Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı
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