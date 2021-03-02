Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un küçük oğulları Uzay, bugün 9. yaşına girdi. Çağla Şıkel de bu anlamlı günde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak oğlunun doğum gününü kutladı.

DOĞUM FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Doğumhanede çekilen fotoğraflarından başlayarak çocuğunun bu yaşına kadar olan bazı fotoğrafını yayınlayan Şıkel, paylaşımına "Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzayım . Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni. Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ahh ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım" notunu yazdı.

Emre Altuğ ise oğlunun doğum gününü "İyi ki doğdun oğlum. Aslanım, Uzay'ım" notuyla kutladı.

İşte Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraflar...