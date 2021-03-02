Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
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Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı

02.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:34

Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından doğum yaptığı anların fotoğraflarını paylaşarak 9 yaşına giren oğlu Uzay'ın doğum gününü kutladı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un küçük oğulları Uzay, bugün 9. yaşına girdi. Çağla Şıkel de bu anlamlı günde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak oğlunun doğum gününü kutladı.

DOĞUM FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Doğumhanede çekilen fotoğraflarından başlayarak çocuğunun bu yaşına kadar olan bazı fotoğrafını yayınlayan Şıkel, paylaşımına "Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzayım . Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni. Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ahh ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım" notunu yazdı.

Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı

Emre Altuğ ise oğlunun doğum gününü "İyi ki doğdun oğlum. Aslanım, Uzay'ım" notuyla kutladı.

Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı

İşte Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraflar...

Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
Çağla Şıkel, doğum yaptığı anları paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutladı
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