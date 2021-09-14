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Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

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Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

Bugün bazı gazetelerde çıkan 'manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı' haberi çok konuşuldu. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre, "Manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı... İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı." İsmin vermeden yayınlanan bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü. Seren Serengil, 'Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem'le aşk yaşadığı haberler i çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar' dedi.

Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi: Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş acıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun"

2015'te boşanan Altuğ ve Şikel'in bu yüzden ayrılıp ayrılmadıkları merak konusu oldu. İddialara göre Tunçeri, Çağla Şıkel'le yakınlaştığı için bu durumdan rahatsız olan Emre Altuğ, evliliğinde huzursuz oldu. Bu söylentileri kesin bir dille yalanlayan Şıkel ve Altuğ, severek ayrıldıklarını söyleyerek de kafa karıştırmıştı.

Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

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