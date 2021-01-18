Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Astrolog Zeynep Turan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir?

Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Astrolog Zeynep Turan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Astrolog Zeynep Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Astrolog Zeynep Turan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Astrolog Zeynep Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: ASTROLOG ZEYNEP TURAN KİMDİR?

Zeynep Turan, 4 Eylül 1980 İstanbul doğumludur. Astroloji alanıyla lise dönemlerinde tanışmıştır ve bu alanda birçok eğitim almıştır. Zeynep Turan, Başak burcudur.

Zeynep Turan Doğum Tarihi: 4 Eylül 1980

Zeynep Turan Kaç Yaşında: 40 yaşında

Zeynep Turan Nereli: İstanbul doğumlu

Zeynep Turan Mesleği Ne: Astrolog

Zeynep Turan Burcu Ne: Başak

Zeynep Turan 2004 senesinde İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından itibaren ise profesyonel anlamda yaşam, ilişkiler ve kariyer üzerine danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Zeynep Turan, matematiğin hayatın her parçasını kapsadığını düşünmekte ve astrolojinin yorumdan ibaret olmadığını görüşünü savunmaktadır. Zeynep Turan astro koçluk, ilişki haritaları ve astroloji hizmetleri ile çalışma hayatına devam etmektedir.2009 senesinde markalaştırdığı Twitburc ile çalışma hayatını kurumsal bir kimliğe dönüştüren Zeynep Turan, yazı yazmanın püf noktalarıyla uğraşmaktadır. Zeynep Turan'ın ayrıca Youtube'da resmi bir kanalı da mevcuttur. Hem Youtube kalaında hem de diğer sosyal medya hesaplarında burçlar hakkında güncel paylaşımlar yapmaktadır.