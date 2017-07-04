Çağatay Ulusoy, Rol Alacağı Filmden Tam 1 Milyon TL Kazanacak

Son olarak sezonun en çok izlenen dizilerinden 'İçerde' ile izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, dünyaca ünlü güreşçimiz Koca Yusuf'u canlandırmak için tam 1 milyon TL alacağı iddia edildi.

DÜNYACA ÜNLÜ GÜREŞÇİMİZİ CANLANDIRACAK

1856-1898 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü Türk güreşçi Koca Yusuf'un hayatı film oluyor. Yapımcılığını Maltepe Yayla Sanat Merkezi'nin de sahibi olan Yayla Grup'un yeni yapım şirketinin üstlendiği film için hazırlıklar başladı.

ÖZEL BİR DİYET VE SPOR PLANI UYGULAYACAK

25 milyon lira bütçeli filmin başrolünde ise Çağatay Ulusoy olacak. Bu proje için 1 milyon lira alacağı iddia edilen Ulusoy, Koca Yusuf'u canlandırabilmek için zorlu bir hazırlık süreci yaşayacak. 144 kiloluk güreşçiye benzeyebilmek uğruna özel bir diyet ve spor planına uyması gereken oyuncu, ağustos ayında kamera karşısına geçecek.

ÇEKİMLER AMERİKA, KANADA VE TÜRKİYE'DE OLACAK

Kanada'da başlayacak çekimlerin Amerika ve Türkiye'de devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

KOCA YUSUF KİMDİR?

1856-1898 yılları arasında yaşayan, "Deliormanlı Türk güreşçisi" olarak tanınan Koca Yusuf, 144 kiloluk gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakıyla ünlüydü. 1897'de Avrupa'ya gitti, Paris'te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Döneminin önemli sporcuları Olsen, Pons, Fournier ve Sebes gibi isimleri yendi. Avrupa'da büyük ün kazanınca Amerika'dan davet aldı. Orada da yaptığı bütün güreşleri kazandı. Türkiye'ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898'de transatlantikle yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin şileple çarpışıp batması sonucu boğularak öldü.