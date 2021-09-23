Çağatay Ulusoy kimdir? Çağatay Ulusoy hayatı ve biyografisi! Çağatay Ulusoy kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağatay Ulusoy merak konusu oldu. İşte Çağatay Ulusoy hakkında merak edilen Çağatay Ulusoy kimdir, Çağatay Ulusoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Eylül 1990

Kaç yaşında: 31 yaşında

Nereli: Bakırköy, İstanbul Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu.Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde tamamlamış ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki ''Emir Sarrafoğlu'' karakteridir. Dizi 2 sezon boyunca 67 bölüm olarak yayınlandı. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de rol aldı. Filmde ''Üsteğmen Ahmet Onur'' karakterini canlandırdı. Film 1.195.129 kişilik gişe yapmıştır.

Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi yeni sezonda ''Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu'' adıyla sezona ekibe yeni dâhil olan oyuncularla başlamıştır. Birkaç bölüm devam eden gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece ''Emir'in Yolu'' adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Toplam 13 bölüm sürmüştür.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanmış olan Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynadı. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etti. 2015 yılında Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol aldı.

2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer aldı.[8] Yapımcılığını Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de 2016 - 2017 yılları arasında yayımlanan İçerde dizisinde 39 bölüm Sarp Yılmaz karakterini canlandırdıktan sonra 2018-2020 yılları arasında da Netflix'te 4 sezon, 32 bölüm boyunca yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın başrol karakteri olan Hakan Demir rolünü üstlendi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 yılında BluTv yapımı Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı isimli dizide rol almıştır. Dizide Semih Ateş karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Netflix'te yayınlanan Kağıttan Hayatlar isimli filmde başrol oynadı. Ulusoy, filmde Mehmet karakterini canlandırdı.

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