Çağatay Güç neden bayıldı, Çağatay Güç kimdir, hangi partili?

CHP İzmir İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Çağatay Güç, konuşmasını tamamladıktan sonra bir anda baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kendisine ilk yardım yapıldı. Olayın ardından Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu, rahatsızlığının aşırı yorgunluk ve stres kaynaklı olabileceği belirtildi. Peki, Çağatay Güç kimdir ve siyasi geçmişi nedir?

ÇAĞATAY GÜÇ NEDEN BAYILDI?

CHP İzmir İl Kongresi sırasında yaşanan olay, salonda kısa süreli bir paniğe neden oldu. İl başkanlığına aday olan Çağatay Güç, konuşmasını tamamladıktan hemen sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. O anlarda partililer hızlıca sahneye koşarak Güç'e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kısa sürede salona gelen sağlık ekipleri, tıbbi yardımda bulundu. Olay nedeniyle kongreye yaklaşık bir saat ara verildi.

Sağlık görevlilerinin ilk değerlendirmesine göre, Güç'ün ani tansiyon düşmesi nedeniyle bayıldığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kendine gelen Çağatay Güç, bir süre dinlendikten sonra yeniden kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti. Yaşadığı rahatsızlığın nedenini açıklayan Güç, şunları söyledi:

"İki gündür çok yoğun çalışıyorum, neredeyse hiç uyumadım. Sanırım stres ve yorgunluk beni etkiledi. Hepinizden özür diliyorum. CHP bir ailedir, bu aile bizim için çok değerlidir. Birbirimize güvenelim, birlikte daha güçlü olacağız."

Kısa bir aranın ardından kongre, olağan akışına dönerek devam etti.

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

1986 yılında Ankara'da doğan Çağatay Güç, aslen Trabzonlu bir ailenin en büyük çocuğudur. Annesi Pervin Güç ve babası Sedat Güç öğretmendir. Güç, 7 yaşına kadar Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşamış, ardından ailesiyle birlikte İzmir'in Aliağa ilçesine yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini annesinin görev yaptığı okullarda tamamlayan Güç, lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında öğrenci temsilciliği yaptı, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda aktif görev aldı ve köy okullarına destek projelerinde yer aldı.

2013 yılında Ziraat Mühendisi Gözde Güç ile evlenen Çağatay Güç'ün, 2016 doğumlu Mira adında bir kız çocuğu vardır. Eşi, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır.

Babası Sedat Güç, uzun yıllar eğitim yöneticiliği yaptıktan sonra Aliağa Sınav Koleji'nin kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. Annesi Pervin Güç ise emekli sınıf öğretmeni olup, Türk Anneler Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaktadır.

Kardeşi Çağdaş Suha Güç, mimarlık eğitiminin ardından eşi Merve Güç ile birlikte Güç Mimarlık ve Mühendislik bürosunu kurmuş, ardından aile şirketleri arasında yer alan Güç Yapı İnşaat'ta faaliyet göstermeye başlamıştır.

Çağatay Güç, siyasete üniversite yıllarında CHP İskenderun Gençlik Kolları'nda başladı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı Yusuf Hamit Civelek'in seçim çalışmalarında aktif görev aldı.

Üniversite sonrası memleketi Aliağa'ya dönen Güç, CHP Aliağa Gençlik Kolları'nda görev alarak 2010–2012 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2010 referandumu ve 2011 genel seçimlerinde aktif saha çalışmaları yürüttü. Devlet memuru olması nedeniyle bir süre siyasi görevlerine ara verdi; memuriyetin ardından yeniden partisine katıldı.