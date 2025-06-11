Son günlerde hakkında çıkan haberlerle gündeme gelen Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu, kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Özellikle hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından, "Cafer Mahiroğlu kimdir, aslen nereli ve şu an nerede yaşıyor?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Cafer Mahiroğlu kimdir, nerelidir? Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu nerede yaşıyor? İşte, detaylar…

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

Cafer Mahiroğlu, iş dünyasında ve medya sektöründe bilinen isimlerden biridir. 1966 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğmuştur. Zorlu ekonomik şartlara rağmen iş hayatında önemli bir kariyer inşa etmiştir.

Cafer Mahiroğlu kimdir

Genç yaşlarda İngiltere'ye göç eden Mahiroğlu, burada tekstil alanında çalışmalarına başlamış, kısa sürede sektörde önemli bir konuma yükselmiştir. Zamanla büyük firmaları bünyesine katarak iş dünyasında dikkat çeken bir profil haline gelmiştir.

Günümüzde tekstil, dijital ticaret ve medya alanlarında yatırımlarını sürdüren Mahiroğlu, özellikle Halk TV'yi satın alarak medya dünyasında da aktif rol almaya başlamıştır.