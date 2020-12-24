- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
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- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...

24.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:03

- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak çorba dağıtılıyor Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik çorba dağıtılıyor.

- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba

Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak çorba dağıtılıyor

AFRİN - Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik çorba dağıtılıyor.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, günlük bin kişilik çorba dağıtımını Ramazan ayında 5 bin kişiye çıkaracaklarını söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce Suriye'nin Afrin, Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid gibi bölgelerinde ihtiyaç sahibi insanlara bot ve mont dağıtımına başladıklarını belirten Vardı, "İdlib'den kaçıp zeytin ağaçları altında yaşama mücadelesi veren çocukların boğazlarından sıcak yemek geçmesini sağlıyoruz. Dernek olarak bin kişiyle başlattığımız çorba, ekmek projemiz Ramazan ayına kadar sürecek, Ramazan ayında da 5 bin kişiye çıkararak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Rahmi Vardı, yaptıkları yardıma katkı sunan hayırseverlere de teşekkür etti.

- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...
- Çadırda yaşayan Suriyelilere sıcak çorba- Suriye'nin Afrin kentinde çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere günde bin kişilik sıcak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN

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