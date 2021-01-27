Çadırda kumar oynatan çobana para cezası

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çadırda kumar oynattığı belirlenen çoban İ.Ç.'ye, 1326 lira idari para cezası uygulandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. JASAT Tim Komutanlığı ekipleri, çobanlık yapan İ.Ç.'nin Karadağ Mahallesi İçme Mevkii'nde bulunan çadırında kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çadırda yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 metal sikke, 1 metal kanca şekilli parça, 1 metal halkalı düğme, 1420 TL ile kumar malzemeleri ele geçirildi.İ.Ç.'ye, 1326 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan ALAYBEYOĞLU