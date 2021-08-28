Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
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Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri ve vatandaşlar arasında çıkan kavgada arkadaşının otomobiline bakan 1 kişi bacağından bıçakla yaralanırken, 1 kişi de kalçasından yaralandı. Bıçaklı şüphelinin de yaralı olarak kaçtığı belirtildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı IFB 20 yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 ADK 622 plakalı otomobil sürücüsü Vahit O.'yla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar ve araç sahipleri caddeye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yabancı plakalı otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaçtığı belirtildi.

Kazada arkadaşının aracına bakarken bacağından bıçaklandı

Park halinde bulunan otomobillerin sahipleri, vatandaşlar ve kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı. Vatandaşlardan Fatih Ç. ise arkadaşının otomobilinde bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için evden caddeye indiği sırada tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin bıçakla kavgaya karıştığı ve o esnada arada kalan Fatih Ç. bacağından, İsmail K. ise kalçasından bıçaklandı. Şüphelinin kavgadan kaçarken elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Trafik kazasında 8 araçta maddi hasar meydana geldi

Polis ekipleri meydana gelen kazada yaptığı incelemede 1 motosiklet ve 7 otomobil olmak üzere toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar otoparklara çekildi. Vatandaşlar kaçan sürücüden şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika | Caddedeki kazada park halindeki 8 araç zarar gördü, çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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