Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC) Kampanyası kapsamında Caddebostan Sahili'nde kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi.

Dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinlik kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya, Fethiye ve Samsun'da kıyı temizliği için birçok gönüllü bir araya geldi.

Caddebostan Sahili'nde ise TÜPRAŞ, Garanti BBVA, Defacto, Koroplast, Setur çalışanlarından oluşan gönüllülerin yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte sahil boyundaki atıklar toplandı. Atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkati çekti.

Atıklar daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine teslim edildi.

Atıklara ait veriler, etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy'nin online bilgi bankasına işlenirken, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiği ve ne tür tehlikelere maruz kaldığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kampanya 35 yıldır yürütülüyor

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak "The Ocean Conservancy" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD'nin Texas eyaletinde 2 bin 800 gönüllünün 124 ton atık toplamasıyla başladı.

Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı.

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası'nda toplanan her atık, kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor.

Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek, çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.