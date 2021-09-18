Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC) Kampanyası kapsamında Caddebostan Sahili'nde kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC) Kampanyası kapsamında Caddebostan Sahili'nde kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi.

Dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinlik kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya, Fethiye ve Samsun'da kıyı temizliği için birçok gönüllü bir araya geldi.

Caddebostan Sahili'nde ise TÜPRAŞ, Garanti BBVA, Defacto, Koroplast, Setur çalışanlarından oluşan gönüllülerin yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte sahil boyundaki atıklar toplandı. Atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkati çekti.

Atıklar daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine teslim edildi.

Atıklara ait veriler, etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy'nin online bilgi bankasına işlenirken, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiği ve ne tür tehlikelere maruz kaldığının belirlenmesi amaçlanıyor.

Kampanya 35 yıldır yürütülüyor

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak "The Ocean Conservancy" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD'nin Texas eyaletinde 2 bin 800 gönüllünün 124 ton atık toplamasıyla başladı.

Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı.

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası'nda toplanan her atık, kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor.

Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek, çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.

Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu

Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu

 Çanakkale Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Çanakkale Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Ertuğrul Gazi
Magazin Bensu Soral
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Abdullah Avcı Rüya Tabirleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Caddebostan Sahili'nde temizlik etkinliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:57:21. #1.12#