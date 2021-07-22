CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına alana savruldu.

KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına alana savruldu. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken, lüks otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, Maltepe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YTN 07 plakalı otomobil, aşırı hızlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobil çimenlik alanda durabildi. Otomobilden çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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