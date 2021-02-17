CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
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CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR

17.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:33
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı.

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise cadde ve sokak aralarından topladıkları karları Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Günde yaklaşık 150 kamyonla baraj bölgesine getirilen karların, İstanbul'un su ihtiyacına çare olması hedefleniyor.

İstanbul'da günlerdir devam kar yağışının ardından barajlardaki su seviyesi artmaya devam ediyor. İSKİ'den son yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 47.82'ye yükseldiği ifade edildi.

Sultangazi Belediyesi ekipleri de kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul'un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor. 

"SUYUMUZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor. Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde yoğunlaşan kar yağışının yalnızca barajlara düşen miktarı bizlere su olarak dönüyor. Bu noktada arkadaşlarımız ile sokaklarımızda kürediğimiz karları ilçemizdeki Alibey Barajı bölgesine boşaltıyoruz. Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

KARLAR BARAJA YAKIN OLAN MAHALLELERDEN TOPLANIYOREkiplerin kar küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yaptığını söyleyen Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ise "Yollarda biriken kar suları yağmur suyu sistemiyle boşa gitmesin istedik. İlçemiz çok yoğun kar alıyor. Sokak ve caddelerden toplanan karları Alibeyköy Barajı bölgesine getirip İstanbul'un susuzluk problemine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylece yazın daha rahat etmeyi umuyoruz. Karları, baraja yakın olan Habipler, Yayla, Eski Habipler mahallelerinden topluyoruz. Günde 100-150 kamyon kar getiriyoruz" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Murat Özgür ile röp.Kar toplama detaylarıKepçenin çalışma detayıAlibeyköy Barajı'nın drone görüntüsü Barajdan detaylar 

Genel detaylar 


CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR
CADDE VE SOKAKLARDAN TOPLANAN KARLAR ALİBEYKÖY BARAJI BÖLGESİNE DÖKÜLÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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