Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

27.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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