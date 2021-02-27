Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci