Son dakika haberi | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.