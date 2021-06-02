Cadde ve Sokak Otoparklarında Uygulama 3 Haziran'da Başlıyor

Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve gelişi güzel araç parklarının önlenmesi amacıyla Isparta Belediyesi Meclisinin daha önce aldığı ancak 2 kişinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla iptal edilen cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte...

Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması ve gelişi güzel araç parklarının önlenmesi amacıyla Isparta Belediyesi Meclisinin daha önce aldığı ancak 2 kişinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla iptal edilen cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 3 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle tekrar başlanıyor. 14 cadde ve sokakta başlayacak ücretli otoparklar saat 09. 00-18. 00 saatleri arasında uygulanacak.

Isparta Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen ve alınan karar gereği şu cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması gerçekleştirilecek.

Mimar Sinan Caddesi (Kaymakkapı Meydanı-Özkanlar Kavşağı arası)

Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi arası)

6 Mart Caddesi (Özkanlar Kavşağı)

Hükümet Caddesi (PTT-Işıklar arası)

1601 Sokak (ITKM-Gürman Pasajı arası)

Antalya Yolu (Eski Müftülük - Demirköprü arası)

119 Cadde (Kavaklı Cami - Kesikbaş Türbesi arası)

Hastane Caddesi 112 Cadde (Nazmi Toker İlköğretim okulu-Konak Taksi arası)

111 Cadde (Eski Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami arası)

Cumhuriyet Caddesi (Çarşı Polis Karakolu-Hacılar Çeşmesi arası gidiş-geliş istikameti)

113 Cadde (Başkent Lokantası-Eski Hal Kavşağı arası)

113 Cadde (Eski Emniyet Müdürlüğü - Maliye Kavşağı arası)

1109 Sokak (Vakıflar Bankası-Şevket Demirel Sokağı)

Matbaalar Caddesi

Bu caddelerde uygulanacak olan otoparklardan 0-15 dakika arası ücretsiz, 15-60 dakika arası 3 TL, 1-2 saat arası 5 TL, 2-3 saat arası 10 TL, 3 saatten sonra her saat başı 5 TL ücret alınacaktır.

Resmi plakalı kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından ücret alınmayacak olup, yine park kart veya araç ruhsatında engelli araç ibaresi bulunan araç sahipleri de günde 2 saat ücretsiz olarak otoparklardan yararlanabilecekler.

Kaynak: Habermetre