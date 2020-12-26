Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

26.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:53

Kent Meydanı'ndan görüntü Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü Caddelerden görüntü - Karabük Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Kent Meydanı'ndan görüntü

Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü

Caddelerden görüntü - Karabük

Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı kısıtlama ile normal zamanlardaki hareketliliği kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışması yaptı.

Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özlem Zengin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Domagoj Vida Rıza Çalımbay Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:56:16. #1.14#
title