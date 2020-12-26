Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Kent Meydanı'ndan görüntü Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü Caddelerden görüntü - Karabük Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.
Kent Meydanı'ndan görüntü
Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü
Caddelerden görüntü - Karabük
Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.
Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı kısıtlama ile normal zamanlardaki hareketliliği kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.
Öte yandan belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu