Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
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Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar

Erzurum'da sokakta annesini tekmeleyen şahıs, olayı gören 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, daha sonra güçlükle hastaneye kaldırıldı.

Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
03.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:46

Erzurumda'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

ANNESİNE TEKMELER ATTI

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı. Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti.

YOLDAN GEÇENLER MÜDAHALE ETTİ

İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü. Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti. Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.

ANNE, OĞLUNUN RAHATSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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