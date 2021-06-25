Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ın Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya gelmesi ve selamlaşması Heyetler arası görüşme Büyükelçi Kaygısız'ın aracına geçişi Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı...