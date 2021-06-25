Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti
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Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ın Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya gelmesi ve selamlaşması Heyetler arası görüşme Büyükelçi Kaygısız'ın aracına geçişi Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı...

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ın Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya gelmesi ve selamlaşması

Heyetler arası görüşme

Büyükelçi Kaygısız'ın aracına geçişi Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kaygısız ile Çad Devlet Başkanı Itno'nun, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmesinde, Ekonomi ve Hayvancılık Bakanı ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri de hazır bulundu.

Büyükelçi Kaygısız, Çad Devlet Başkanına, babası İdris Deby Itno'nun ölümünden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti
Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti
Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti
Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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