Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kaygısız ile Çad Devlet Başkanı Itno'nun, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmesinde, Ekonomi ve Hayvancılık Bakanı ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri de hazır bulundu.

Büyükelçi Kaygısız, Çad Devlet Başkanına, babası İdris Deby Itno'nun ölümünden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

Kaygısız, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Çad'ın geçiş döneminde de yanında yer alacağını, ülkede istikrarın korunması ve güvenliğin sürdürülmesi için verilen çabalara destek olacağını bildirdi.

Türk-Çad İş Konseyi Başkanı ve Cantek Grubu Başkanı Hakan Karaca'nın da katıldığı görüşmede, Türk şirketinin Encemine yakınlarındaki Cermaya'da yürütmekte olduğu entegre et tesisleri projesi konusu ele alındı.

Devlet Başkanı Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mareşal İdris Deby Itno'nun cenaze töreninden önce kendisini arayan ilk lider olduğunu vurgulayarak, bunun iki ülke arasındaki gerçek dostluk ilişkisini gösterdiğini dile getirdi.

Itno, Çad'da iki ülkenin karşılıklı yararına olabilecek önemli bir potansiyel bulunduğunu ve Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem