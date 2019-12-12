Cabadak, "Yeni Hedefler İçin, Daha Çok Çalışacağız"

12.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:06

Sezon başında koyulan hedefe geride kalan 10 haftalık süreçte yaklaştıklarını dile getiren Cabadak, alınacak sonuçlara göre sezon içerisinde yeni hedefler koyabileceklerinin altını çizdi. 14 Aralık Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda ligin en çok sayı atan ve en az sayı yiyen iki takımın karşılaşacağını aktaran Cabadak, tüm Manisalıları Finalspor karşılaşmasına davet etti.

Manisa Web Tv'de yayınlanan Tribün Programında Spor Yazarları Hakan Ağar ve Ufur Dündar'ın konuğu olan Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, kendisine yöneltilen tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Sezon başında ilk hedef olarak 10 galibiyet belirlediklerini ve geride kalan 10 haftalık süreçte 6 galibiyet aldıklarını belirten Cabadak,"Sezon açıkçası iyi gidiyor. Beklentimizin üzerinde bir açılış yaptık. İlk hedefimiz en kısa sürede 10 galibiyeti yakalamaktı. Fakat 10 maçta 6 galibiyet aldık. 10 galibiyete en kısa sürede ulaşırsak, ona göre yeni bir hedef belirleyeceğiz. Ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Emin adımlarla ilk hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden, gelişimimizi sürdürerek oyunumuzu oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

Sıralamada Üstümüzde Olan Rakiplerle Oynadık

TBL'de geride kalan son üç maç hakkında gelen soruları yanıtlayan Cabadak, "Petkimspor, Konyaspor ve Balıkesir ile oynadık. Bu haftada Finalspor ile karşılaşacağız. Son 3 maçı değerlendirirsek. Bildiğiniz üzere 1 haftalık sıkışık fikstürde oynadığımız takımlar, bizim üzerimizde yer alan takımlar. Petkimspor, zaten şampiyonluk için kurulan ve daha tecrübeli bir ekip. Orada, aslında iyi bir oyun oynadık. Hatta son kısımda öne de geçtik. Ama dediğim gibi, tecrübeli oyuncuları olan bir takım olduğu için, oyun sonunu iyi oynadılar. Konyaspor maçında hücumda sıkıntı yaşadık ama sayı yemedik. 52 sayıda tuttuk onları. Balıkesir bizim maça kadar evinde hiç kaybetmemişti. İki ve dördüncü setlerde oyunu kontrol ettik ve çok değerli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

En Az Sayı Yiyen Takımız

Geride kalan on haftalık süreçte ligin en az sayı yiyen takımı olduğumuzun altını çizen Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, "Bu seneki takımımızın enerjisi yüksek. İyi mücadele ediyor çocuklar. Biz de, teknik ekibimizle çok iyi hazırlanıyoruz. Ligin üçte biri tamamlandı. Biz, ligin en az sayı yiyen takımıyız. Bu bizim için çok önemli. Oyuncularımla da konuşuyorum, hiçbir şey başarmış değiliz. Öncelikle sezon başında belirlediğimiz ilk hedefimize ulaşmalıyız" dedi

Takımımızın Enerjisi Yüksek

Sezon başında kadro planlaması yapılırken iki noktaya çok dikkat ettiklerini belirten Cabadak, "Takım kadrosunu kurarken, iki kriterimiz vardı. İlk olarak, dış oyuncularda yaratıcılığı arttırmayı ve dış atışları arttırmayı hedefledik. Oyunun iki tarafını kuran oyuncular olsun istedik. İkinci olarak da, içeride enerjisi yüksek, becerisi yüksek, enerjiyi yükseltelim, her top için savaşan bir takım yapalım olsun istedik. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bunu sürdürmek lazım" ifadelerinde bulundu.

Doğru Planlama ile Manisa Süper Ligi Hak Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim ve teknik heyetin düşünceleri doğrultusunda takım kadrosunu oluşturduklarını belirten Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, "Manisa, organizasyon olarak basketbol süper ligini hak ediyor. Ama bizim tarzımızdaki bütçeler ve kulüpler için, doğru planlama ile hedeflerin yükselmesi lazım.Hadi Süper Ligde oynayalım, yolu çabuk kat edelim diye düşünüp, sonrasında devam etmeyen birçok kulüp var. Bizim, doğru planlama yapmamız lazım. Emin adımlarla üst lige gitmek daha önemli. Bir sezon şampiyonluk yaşayıp, ertesi yıl küme düştüğünüzde bu kez daha farklı hamleler yapılıyor, bu nedenle doğru zamanlama, doğru planlama yapılmalı" dedi.

Muradiye'de Modern Bir Salonda Oynuyoruz

Spor Yazarlarının Muradiye Spor Salonu hakkındaki rakip üzerinde baskı oluşmasını zorlayan büyük bir salon, Atatürk Spor Salonu'nda oynansa daha iyi olmaz mı şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan Cabadak, "Atatürk Spor Salonu, şehrin yükünü çekiyor. Antrenmanı istediğiniz saatte alamıyorsunuz. Tüm branşlar orada. Muradiye'de kapasitesi yüksek olduğu için seyirci adedi az gözüküyor ama modern bir salon. Basketbol bir kültür işi. Bizim orada kurduğumuz bir düzen var. Ofislerimiz, çalışma alanımız orada. Ama Atatürk Spor Salonu ile Muradiye Spor Salonu'na gelen seyirci sayısında çok bir farklılık yok. Tabi ki dolu salona oynamak istiyoruz. Adım adım, basketbol kültürünün artacağını düşünüyorum. Muradiye Spor Salonu'ndaki handikaplar ortadan kaldırılırsa, ileride yeni hedefler için çok daha uygun bir salon. Üst lige çıkılırsa, Atatürk Spor Salonu federasyonun hiçbir kriterini karşılamıyor" diye konuştu.

Yabancı Oyuncuların Etkisi

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan maçlarda yabancı oyuncuların, karşılaşma skorlarına etkisi hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Cabadak, "Öncelikle, bizim takıma baktığınızda yerli oyuncular da en az yabancılar kadar atıyor. Yani bizde böyle bir durum yok. Tabi, yabancı oyuncu sayısı zamanla arttı. Bir anda olmadı bu. Kişisel fikrimi ifade edecek olursam, bizim ligde iki yabancı oyuncu fazla, bence bir tane yabancı olmalı. Böylelikle, 16 Türk oyuncuya daha yer açmış oluyorsunuz. Yukarıda Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin Euroleague de oynadığı takımlara baktığınızda pasaportserbestliği olduğu için çok yerli yabancı sıkıntısı olmuyor. Tabi buralarda mücadele eden koçları da anlamak lazım. Dışarıda serbest, içeride kontenjan. Oyuncu değişikliği çok olan bir oyun basketbol. Hata yaptığınızda hükmen mağlup oluyorsunuz. Ama, yukarıda da en az bir yerli oyuncunun sahada kalma zorunluluğu getirilmesi oyunu daha farklı bir noktaya taşıyabilir" diye konuştu.

Sistemli, Doğru Oyun Hedefe Götürür

Basketbolda takım oyununun gücüne inandığını belirten Cabadak, "Bireysel oyun sizi bazen bir noktaya getirebilir, ama genel olarak baktığınızda takım gibi takımlar, beraber hareket eden, sistemine sahip çıkan, oyun finale ya da kupaya götürür. Sizin sisteminize hakim olmanız lazım. Siz bu donanıma sahip değilseniz, organize bir takıma hakim olmanız mümkün değil. Sistemli olmanız, doğru oyuncu grubunuzun olması ve karakterleri yönetebilmek daha önemli. Ben her seferinde söylüyorum. Aile havasında bir takımız, biz. Tüm oyuncularımız birbiri için mücadele ediyor. Oyuncularıma hep şunu söylüyorum. Sahaya çıkan, bütün her şeyinizi verin. Maç bitti, kaybettik. Plan tutmadı, rakibin elini sıktığımızda vicdanımız rahat olsun. Vicdanımız rahat uyuyalım. Bu sezon, Mamak maçı haricinde beni mutsuz eden bir mağlubiyet yok. Maçlar kazanılır, kaybedilir, ama önemli olan bu atmosferi kaybetmemek" diye konuştu.

Oyunumuzu Rakibe Göre Esnetiyoruz

Her maç rakibin oyununa göre kendi oyunlarını esnettiklerini ifade eden Cabadak, "Rakip takım özelliklerine göre sisteminizde değişiklikler yapamazsanız, maçı kazanmanız mümkün değil. Biz, rakibimizin oynadığı son 3 maçı izliyoruz. Bireysel oyuncuların özelliklerini, savunmada neler yaptığını, her şeyi analiz ediyoruz. Oyuncularımıza neler yaptırabileceğimizi iyi biliyoruz. Buna göre bir oyun planı hazırlıyoruz. Rakip analizine çok inanan bir insanım. Bu seneki oyuncularımın da bu analizlere verdiği reaksiyonlarından da çok memnunum" dedi.

Bu Ailenin Parçası Olmaktan Mutluyum

Basketbol takımının kurulduğu günden beri 3 yıldır burada olmaktan mutlu olduğunu aktaran Cabadak, "Yönetimin tutumu, diğer kulüplerden çok daha farklı. Burada Mevlüt Başkanımızın, Cengiz Ergün Başkanımızın bir duruşu var.Biz de, onları en iyi şekilde temsil edecek takımı oluşturmaya ve mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Altyapıya Önem Veriyoruz

Basketbolda altyapının önemine değinen Cabadak, "Kadromuzdaki Yasin Yılancıoğlu, altyapıdan aldığımız bir oyuncu. Yardımcı Antrenörüm Levent Demirci hocamız, altyapıyı çalıştırıyor. Bu altyapı için büyük bir kazanım. Ama tabi,altyapı antrenör kalitesini arttırmamız lazım. Okul gezecek, oyuncu bulacak yapıda antrenörlerimizin olması lazım. Altyapıda minimum 3 yıllık bir yatırım yapmamız lazım. Biraz daha fazla yatırım yapmamız lazım ki, daha çok oyuncu çıkaralım" ifadelerinde bulundu.

Finalspor Karşılaşmasını Değerlendirdi

TBL 11. Haftasında karşılaşacakları Finalspor maçına da değinen Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, "Çok zor bir karşılaşma olacak. En yüksek sayı atan ile en az sayı yiyen takım bir araya gelecek. Finalspor iyi yabancıları, iyi yerlileri olan bir takım. Onlar da takım gibi takım. Biz savunmayı iyi yapıp, onları aşağı çekmek istiyoruz. 90 sayı yersek, karşılaşmayı kazanma şansımız yok. Oyun planımıza sadık kalarak, bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. İki haftalık bir deplasman serimiz olacak. O yüzden 14 Aralık Cumartesi günü saat 15:00'de Muradiye Spor Salonu'na tüm Manisalıları davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler