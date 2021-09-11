C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan yanan alanların rehabilitasyonuna katkı için "Her Nota Bir Fidan" konseri

Farklı sektörlerdeki şirketlerin üst yöneticilerinden ( Ceo ) oluşan "C-Majör İş'ten Sesler Korosu", konuk sanatçılarla birlikte, yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yanan alanların rehabilitasyonuna katkıda bulunmak için Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu iş birliği ile düzenlenen konser, Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunuculuğu üstlendiği etkinlikte, koro şefliğini Özlem Abacı, orkestra şefliğini ise Gökcan Şenaşık yaptı. Turizmci Recai Çakır'ın başkanı olduğu koronun konserinde, söylenen şarkıların yanı sıra şiirlerde okundu. Programda Bekir Ünlüataer, Bülent Özdemir, Nebil Özgentürk, Onur Akın, Burcu Hancı ve Asiye Palu da sahne aldı.

Koroda yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yöresel türkü seslendirip oynadı. Aras, sanatın iyileştirici gücü ile bir araya geldikleri söyledi.

Konseri izleyenler seslendirilen eserlere eşlik edip eğlenceli vakit geçirdi.

Konser kapsamındaki bağışların, yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yanan alanların rehabilitasyonuna katkıda bulunmak için kullanılacağı bildirildi.