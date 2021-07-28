ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in iddianamesinden detaylar

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan örgüt üyeliğinden, 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in iddianamede yer alan ifadesinde, daha önce Apple'a müracaat ederek ByLock programının indirilme bilgilerini talep ettiğini belirtip,...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) şifreli haber leşme programı ByLock'un lisans sahibi olan örgüt üyeliğinden, 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in iddianamede yer alan ifadesinde, daha önce Apple'a müracaat ederek ByLock programının indirilme bilgilerini talep ettiğini belirtip, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bu hususta girişim ve talep yapılmak istenirse bu verilerin alınmasında rızam vardır ve bu hususta elimden geleni yapacağım" dediği yer aldı.

İddianamede, David Keynes'in ifadesinde, "neokeynes" ismiyle ByLock kaydı oluşturduğunu, kayıt olduktan sonra da sildiğini, bu nedenle hiçbir arkadaşı ve paylaşımı olmadığını ileri sürdü. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü, haberlerde ByLock isimli programdan bahsedildiğini gördüğünü ifade eden Keynes, bunu Atalay Candelen'e sorunca kendisini geçiştirdiğini, bir problem olmadığını söylediğini aktardı.

"DEVLET TARAFINDAN YAPILAN TÜM İNCELEMELERDE RIZAM VARDIR"

7 Ağustos 2016'da Türkiye'den çıkış yaparak Amerika'ya giden Keynes, "10 Ağustos ta telefon ile Atalay'la tekrar görüştüm medyada ByLock ile ilgili birçok kişinin tutuklandığını gördüm ve bu programı örgütün kullandığını anlayarak Atalay'a sordum. Atalay yine beni geçiştirdi. Ayrıca serverın Amerika'da da olduğunu bildiğim halde Litvanya'nın adının geçtiğini sorduğumda şirketten alan adı aldığını ancak şirketin Türkiye'ye en yakın yerden tahsis yaptığı şeklinde bir şeyler söyledi. Ancak ben söylemlerinden buna inanmadım. Atalay Candelen'in Faruk Bayındır ile ilgili irtibatını düşündüğümde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün derin yapılanmasında yer aldığını anladım. En son beni 23 Ağustos 2016'da aradı ve kendisi için Uber hesabı açmamı istedi. Ben de bu yüzsüzlüğü üzerine kızdım ve ağzıma geleni söyleyerek telefonu kapattım ve bundan sonra hiçbir şekilde iletişim kurmadım. Daha önce Apple'a müracaat ederek, Apple markette bulunan ByLock programının indirilme bilgilerini istemiştim. Araştırmanın uzun süreceği şeklinde geri dönüş yapılmıştı. Ancak daha sonra avukatımın dilekçesinde Obama ve Trump yönetiminin Fetullah Gülen'in darbe teşebbüsü yaptığını kabul etmediği şeklinde bir ibare geçtiğini gördüğüm için buna tepki olarak talebimi geri çekmiştim. Ayırca Google'a ve Godaddy şirketine de müracaat etmiştim. Ancak şimdiye kadar olumlu bir dönüş olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bu hususta girişim ve talep yapılmak istenirse bu verilerin alınmasında rızam vardır ve bu hususta elimden geleni yapacağım. Yine bu verilerin alınması hususunda rızam vardır. Ayrıca bu programın apple market ve android markette üreticisi ve sahibi olarak gözüktüğüm için devlet tarafından yapılan tüm işlemleri ve incelemelerde rızam vardır" şeklinde konuştu.

FARUK BAYINDIR NEWJERSEY'DE HANGAR KİRALAMAK İSTEMİŞDavid Keynes ifadesinde, 2010 yılında Türkiye'de bulunduğu bir gün Atalay Candelen'in FaceTime'dan aradığını, Candelen ile buluştuklarını, daha sonra Yeşilköy'de buluştukları Faruk Bayındır'ı ilk kez gördüğünü anlatarak, Bayındır'ın kendisinin Amerika'da yaşadığını öğrenince New Jersey'de bulunan bir havalimanında hangar kiralamak istediğini, bunun için 60 milyon dolar verebileceğini söylediğini de belirtti. Keynes, "İsmini hatırlamadığım havalimanı zengin kişilerin kullanmasından kaynaklı diğer havalimanları gibi pasaport ve para durumları sıkı denetlenen liman olmadığını yani illegal işler çeviren kişiler tarafından tercih edilen bir liman olduğunu biliyordum. Atalay Candelen'e bu adamın kim olduğunu sordum. Atalay bana orta okul döneminden yapı içerisinde abileri olduğunu söylemişti. Amerika'ya döndüğümde New Jersey'de bulunan havalimanında hangar kiralarını araştırdığımda 300-350 milyon dolar civarında olduğunu öğrendim ve Atalay Candelen'e söyledim. Yine bir seferinde Amerika'da bulunan bir arkadaşımın uçuş eğitimi almak istediği için Atalay Candelen'den rica ederek Faruk Bayındır'ın uçuş okuluna kaydı hususunda Faruk Bayındır ile görüşmüştük. Ancak bu görüşmede Faruk Bayındır beni hatırlamamıştı" ifadelerini kullandı.

GÜRSUL İLE AYNI YURTLARDA KALMIŞİddianamede, Keynes ifadesinde örgüt evlerinde kalan birçok kişinin de ismine yer verdi. Keynes, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından bozulan karar üzerine yeniden yargılanmasına başlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul ile 1999'da Ankara'da üniversite okuduğu yıllardan tanıştığını söylediği yer aldı. Keynes, Gürsul'un o dönem örgüte ait yurtlarda kaldığını ve belletmenlik yaptığını da söyledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı