Buzz Aldrin kimdir? Buzz Aldrin mesleği ne? Ay'a inen 2. insan kimdir?

Buzz Aldrin olarak bilinen Amerikalı astronot tarihte bugün 20 Ocak 1930'da dünyaya gelmiştir. 1969 yılında Apollo 11 uzay aracı ile Ay'a çıkan Aldrin hakkında detaylar merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…