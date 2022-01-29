Buzlu zeminde düşen belediye başkanı ayak bileğini kırıldı - Haberler
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Buzlu zeminde düşen belediye başkanı ayak bileğini kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buzlu zeminde düşen belediye başkanı ayak bileğini kırıldı

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel'in beldesinde, saha çalışmalarını inceleyen Başkan Mehmet Temel, buzlu zeminde düşerek ayak bileğini kırdı.

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel'in beldesinde, saha çalışmalarını inceleyen Başkan Mehmet Temel, buzlu zeminde düşerek ayak bileğini kırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesini Belediye Başkan Temel, talihsiz bir kaza geçirdi. Temel, saha çalışmalarını incelemek için dolaştığı sırada buzlu zeminde düşerek ayak bileğini kırdı.

Temel, kentteki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Temel, Çınarcık, Esenköy, Yalova, Yerel, Haber

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