Son dakika haberi! Buzlu yolda düşüp kafa travması geçiren çocuk, 7 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde, buzlanan yolda kayarak, düşme sonucu kafa travması geçiren Muhammed Ay (12), Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasının ardından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Ağrı Diyadin'in Dedebulak köyünde, buzlanan yolda düşen ve kafa travması geçiren Muhammet Ay için yakınları, 112'yi arayarak yardım istedi. Van'ın Çaldıran ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan sağlık görevlileri, yolun kardan kapalı olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışma ile köy yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi köyde yapılan çocuk, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu iyi olan çocuğun yakınları ise Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GEVAŞ'TA AMBULANS KAZASIÖte yandan Gevaş ilçesi Balaban mevkisi Aydınocak Mahallesi yolunda meydana gelen ambulans kazası sonrası bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kazadan yara almadan kurtulurken, yan yatan ambulans ise uzun uğraşlar sonucu düzeltilerek, yol kenarına çekildi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu