: Buzlanmadan dolayı araçlar kaydı

05.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:50

Çatılardan kar

Kara yollarından karla mücadele

Şeytan Kalesinde kar yağışı

Araç içinden görüntü

Yolda kalan araçlardan görüntü

Kayan tır

Kayan araçlar

Vatandaşın konuşması

Karla kaplı alanlar - Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kayan tırlar ulaşımı aksattı.

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı.

Kaynak: AA

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