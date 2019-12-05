Buzlanmadan dolayı araçlar kaydı
Çatılardan kar Kara yollarından karla mücadele Şeytan Kalesinde kar yağışı Araç içinden görüntü Yolda kalan araçlardan görüntü Kayan tır Kayan araçlar Vatandaşın konuşması Karla kaplı alanlar - ArdahanArdahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çatılardan kar
Kara yollarından karla mücadele
Şeytan Kalesinde kar yağışı
Araç içinden görüntü
Yolda kalan araçlardan görüntü
Kayan tır
Kayan araçlar
Vatandaşın konuşması
Karla kaplı alanlar - Ardahan
Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kayan tırlar ulaşımı aksattı.
Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı.