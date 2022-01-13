BUZDA KAYAN KAMYON ŞARAMPOLE UÇTU

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımı ile kamyondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Erzurum'un Horasan ilçesinin Bulgurlu Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Erzurum'dan Kars istikametine giden Salih Çakmak yönetimindeki kamyon, kar ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yüksekliğinde şarampole uçtu. Yardım bekleyen kamyon şoförünün imdadına yoldan geçen araç şoförleri koştu. Yaralı şoför Salih Çakmak vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine çağrılan 112 Ambulansı ile Horasan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak burada yapılan tedavisinin ardın Erzurum'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.