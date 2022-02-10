Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi - Haberler
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Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Erkan Bay - Güncel
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Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tutan Sülüklü göl, drone ile görüntülendi.

AĞIN, ELAZIĞ (İHA) - Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tutan Sülüklü göl, drone ile görüntülendi.

Bölgede etkili olan soğuk hava Ağın ilçesinde bir gölün buz tutmasına neden oldu. İlçeye 16, Elazığ'a 70 ve Malatya'ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Tektonik olan göl, yer altı kaynağından ve dağdan gelen sularla beslenirken, 20 dönüm arazi üzerinde bulunan ve derinliği 4,5 ile 6,5 metre arasında değişiyor.

Göl aynı zamanda karabatak, angut, sığırcık kuşları ve yaban ördekleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sülüklü gölün buz tutması kartpostallık bir görüntü oluştururken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi

Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi

Buz tutan tektonik Sülüklü Göl böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ, Drone, Ağın, Güncel, Haberler

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