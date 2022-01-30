Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

İhlas Haber Ajansı, Mısra Ezginur Göçer - Güncel
 - Güncelleme:

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şiddetli soğukların etkisiyle yüzeyi donan Porsuk Çayı'nda yaklaşık 2 haftadır buz tabakası erimedi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şiddetli soğukların etkisiyle yüzeyi donan Porsuk Çayı'nda yaklaşık 2 haftadır buz tabakası erimedi.

Eskişehir'in simgelerinden olan ve yaklaşık 8 kilometrelik kısmı kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, geçen haftalarda etkisini gösteren şiddetli soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Porsuk Çayı'ndaki buz tabakası yaklaşık 2 haftadır erimedi. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden Kanlıkavak Parkı'nı da ikiye ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı'nın buz tutmuş hali drone ile havadan görüntülendi. Köprüleri ve iskeleleriyle bilinen park, yüzeyi tamamen donan Porsuk Çayı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parkı ziyaret edenler ise manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

Buz tutan Porsuk Çayı'nda buzlar erimedi

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Güncel

Porsuk çayı, Eskişehir, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title