ANKARA (İHA) - Buz tutan gölde kayan antrenör Turhan, görsel şölen sundu

Önce Kuğulu Park'ta kayan Antrenör Turhan şimdi de Aladağ Göleti'nde kaydı

Turhan: "Sonraki hedefim Çıldır Gölü"

ANKARA - Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta kayan Artistik Buz Pateni Antrenörü Türker Turhan şimdi de Bolu Aladağ Göleti'nde kayarak görsel şölen sundu. Turhan, bir sonraki hedefinin Çıldır Gölü olduğunu söyledi.

Buz tutan Kuğulu Park'ta kayarak adından söz ettiren Antrenör Türker Turhan şimdi de doğa ile iç içe bulunan Bolu Aladağ Göleti'nde kayarak vatandaşlara görsel şölen sundu.

10 yaşından beri bu sporu yapmakta olduğunu bildiren Turhan, 20 yaşına kadar sporculuğa devam ettiğini daha sonra ise antrenörlüğe başladığını söyledi.

Kuğulu Park'ta olduğu gibi burayı da şans eseri kayağa giderken bulduğunu aktaran Turhan, "Patenlerim yanımdaydı. Donmuş olduğunu görünce hemen patenlerimi alıp girip kaydım. Bundan sonraki hedefim de Çıldır Gölü'nde kaymak. Oranın da donduğunu öğrendim" dedi.

Doğa ile iç içe kaymanın çok keyifli bir deneyim olduğunu bildiren Turhan, "Kapalı bir alanda kaymaktansa açık alanda özellikle doğal olarak donmuş bir buzun üzerinde çok keyifli gerçekten. Bence herkes bu sporu yapmalı. Her yaştan insan bu sporu yapabilir. Özellikle çocuklar 5 yaşından itibaren buza başlayabilir" diye konuştu.