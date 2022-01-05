Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı - Haberler
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Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar kış aylarında buzla kaplı derelerde, 'Eskimo usulü' balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlıyorlar.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar kış aylarında buzla kaplı derelerde, 'Eskimo usulü' balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlıyorlar.

Yüksekova ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi derelerin donmasına neden oldu. Yaz aylarında farklı işler yaparak evini geçindiren Nazım Taşkın eksi 25 derece soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan, donan derelerde balık avlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçayır Deresi'ne giden Nazım Taşkın, buzları kırarak akşam saatlerinde suya bıraktıkları ağlarını, sabah saatlerinde yine kazma ve küreklerle buzları kırarak geri alıyor. Kışın evimizi bu şekilde geçindiriyoruz diyen Nazım Taşkın, "Biz burada öncelikle baltayla o donan buzu kırarak ve ardında ağlarımızı gönderiyoruz. Aslında biz bu ağları sabah gönderiyoruz ve akşamda balıklarımızı da tutuyoruz. Malum her sene olduğu gibi buraya gelip balıkları tutmaya çalıştık. Tamamen donan dereye gelerek, buzları kazma ve küreklerle kırıp balık avlıyoruz. Bizde bu soğukta geliyoruz mecburuz şükür nasibimizde ne varsa alıp evimize götürüyoruz" dedi.

Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı

Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı

Buz tutan derede 'Eskimo usulü' balık avı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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