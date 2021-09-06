Büyükşen cinayetinde son durum! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Osman Büyükşen ve Büşra Büyükşen cinayetinde son gelişmeler

Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Büyükşen cinayetine dair yeni detaylar aktarılmaya devam ediyor. Cinayetin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından ilk tutuklamalar 2021 yılında gerçekleşmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonun başlamasıyla detaylar aktarılmaya devam ediliyor. Ancak cinayete dair detaylar gelmeye devam ediyor. İşte, Büyükşen cinayetinde son durum! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Osman Büyükşen ve Büşra Büyükşen cinayetinde son gelişmeler

Büyükşen cinayetinde son durum! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Osman Büyükşen ve Büşra Büyükşen cinayetinde son gelişmelere dair detaylar aktarılmaya devam ediyor. Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetini konuşuyor.Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 gününde evine giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü. Cinayet için başlatılan çalışmalarda çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü tutulan kiralık katilin evleri karıştırdığı ortaya çıktı.

"HER ŞEYİ ONLAR GÖZALTINA ALININCA ÖĞRENDİM"

Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez Sabah'a konuşarak yaşadıklarını anlattı. Azmettirici olduğu ileri sürülen Esra ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen Hüseyin K., sözlerine şöyle devam etti: "Metin ve Necla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce bende o zaman her şeyi öğrendim."

Metin ve Necla Büyükşen

"BENİM EVİME GİRMEK İSTERKEN YANLIŞ EVE GİRMİŞLER"

"Haberlerde gördüğüm kadarıyla hamile olduğunu söyleyerek arkadaşım Zekeriya'dan evimin adresini almış. Ancak hamilelik durumu kesinlikle söz konusu değildir. Benim evime girmek istediklerini ancak yanlış eve girdiklerini duydum."

"ÖLENLER İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM ANCAK BEN DE AİLEMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

"Olay günü benim evimde de anne ve babam dahil ailemden 5 kişi vardı. Metin amca ve Necla teyzenin hayatını kaybettiği için çök üzgünüm. Ancak bu olayda bende o sırada evde bulunan ailemdeki 5 kişiyi kaybedebilirdim." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"BEN DE MAĞDURUM, HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Bu olayda kimseyi kaybetmedim ama Metin amca ve Necla teyzeyi de annem ve babam gibi görüyordum. Onlarla birlikte büyüdüm. Bende mağdurum. Soruşturmayı takip edeceğim. Yasal yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım."