Büyükşen çifti cinayetinde ağabey-kardeş dahil 24 gözaltı (2)

SALDIRIDA KURTULAN BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor.

SALDIRIDA KURTULAN BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasında sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularına ait otomobille jandarma haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutan yardımcılarının katıldığı keşfe ölen çiftin çocuk doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de katıldı. Osman Büyükşen de zaman zaman kardeşi Büşra Büşükşen'e olay günüyle ilgili sorular sordu. Büşra Büyükşen olayın nasıl olduğunu, saldırganın nasıl eve girdiğini, kendisinin nasıl yatak odası camından atlayıp kaçtığını anlattı. Büşra Büyükşen'in olay günü bindiği yoldan geçen komşularına ait otomobilde keşif alanına getirildi. Büşra Büyükşen de otomobili nasıl durdurup, hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında Jandarma Komutanlığı ekipleri de evin çevresi ve mahallenin bazı noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez