Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayeti ne zaman oldu? Büyükşen cinayeti katili kim? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti Son Dakika!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'da gerçekleşen Necla - Metin Büyükşen çiftinin cinayeti ülke gündeminde büyük ses getirdi. Çiftin Doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği yardım ile Türkiye'nin gündemine oturmuş ve internette en çok merak edilen konular arasında yer almıştı. Büyükşen cinayeti ile ilgili gelişmeler devam ederken, son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki, Büyükşen ailesi cinayeti çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Büyükşen çiftinin cinayeti ile son dakika gelişmeleri devam ediyor. Konya'da öldürülen Metin-Necla Büyükşen cinayetleri sonunda aydınlatıldı. Dönemin jandarma komutanının ortaya attığı iddia üzerine harekete geçen emniyet güçleri soruşturmayı büyütmüş ve cinayet davasında 25 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir." açıklamasının ardından Büyükşen cinayeti ile ilgili detaylar merak edilmektedir. Büyükşen cinayeti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR, NE ZAMAN İŞLENDİ?



Konya'da 3 yıl önce pompalı tüfek ile 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması üzerine programa katılan Büyükşen çifitinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Bu gelişmeler yaşanırken o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili araştırmalar sürerken oğulları Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir." açıklamasıyla tekrar gündeme oturdu. Cinayetin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından işlendiği ortaya çıktı.

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

Göz altındaki 25 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor. Böylece Büyükşen ailesi (Mehir) cinayetindeki düğüm 3 yılın sonunda çözülmüş oldu.

OSMAN BÜYÜKŞEN'DEN AÇIKLAMA!

Öldürülen çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.