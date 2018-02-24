Büyükşehirlerin Trafik Sorununa 'Sarı Dalga' Modeli

Adana'da yaşayan emekli Emniyet Müdürü İbrahim Turan, büyükşehirlerin trafik sorunu için 'Sarı Dalga Trafik Modeli'ni geliştirdi.

Maketler ve animasyon ile sistemi hazır hale getiren Turan, şimdi de projenin yetkililer tarafından hayata geçirilmesini istiyor. İbrahim Turan, "Bu sistemde kırmızı ile yeşil ışık yok. Yanıp sönen sarı ışıkla yönetilen sistemde trafik polisi olmadan, kaza olmadan, hiçbir olumsuzluk olmadan sürücüler gidecekleri yere varabilir" dedi.

1972 yılında Ankara'da trafik polisi olarak mesleğe başlayan İbrahim Turan (70), 2008 yılında Gaziantep'te trafikten sorumlu 3.sınıf Emniyet Müdürü olarak emekli oldu. Turan, daha sonra memleketi Adana'ya geldi. Büyükşehirlerin trafik sorunu için çözüm arayan İbrahim Turan, 2010 yılında 'Sarı Dalga Trafik Modeli'ni hayata geçirdi. 2011 yılında ise animasyon ve maketlerle sistemi kuran Turan, şimdi ise yetkililer tarafından hayata geçirilmesini istiyor.

"Trafik polisi ve kazalar olmayacak"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan emekli Emniyet Müdürü İbrahim Turan, "Meslek hayatım trafik ile uğraşmakla geçti. Çok sayıda trafikte olumsuzluk gördüm. Yıllardır nasıl çözerim diye böyle bir sistem geliştirdim. Bu proje, metal kavşak dediğimiz 4 varyanttan oluşan yonca yaprak kavşak modeli ile hayata geçirilecek. Bir güzergah tespit ettiğimizde burada trafik polisi olmadan, kaza olmadan, hiçbir olumsuzluk olmadan sürücülerin ulaşabileceğini göreceksiniz" diye konuştu.

"Bu projenin çok artıları var"

Sistemin, ambulans ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlar içinde önem teşkil ettiğini kaydeden Turan, daha sonra şunları söyledi:

"Kalp krizinde dayanma süresi 7 dakika ile sınırlı. Bir ambulans, hastayı aldığı zaman en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmak zorunda. Fakat bunu sağlamak çok zor. Trafik tıkanıyor. Bu sistemde ambulanslar, geçiş üstünlüğüne haiz araçlar hiçbir engele takılmadan gidecekleri yere ulaşabilecekler. Trafiği kurtaracak sistem bu. Ankara'da çalıştığım dönemlerde Çankaya'dan Ulus'a kadar bir yeşil dalga sistemi gündeme getirmiştik fakat bu başarılı olmadı. Ama bu sistem hepsinden farklı. Bu projenin çok artıları var."

"Adana'dan başlayıp bütün illere yayılmasını bekliyorum"

Projenin pilot il olarak Adana'da uygulanmasını istediğini belirten İbrahim Turan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den destek istediğini anlatarak, "Adana'dan başlamasını istiyorum, gerekirse buradan diğer illere ve dünyaya açılır diye umut ediyorum. Bu model gerçekten çok önemli. Bütün illerin uygulaması zorunlu bir proje" şeklinde konuştu. - ADANA