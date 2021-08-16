BÜYÜKŞEHİRİN İŞ MAKİNELERİ KASTAMONU'YA ULAŞTI
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BÜYÜKŞEHİRİN İŞ MAKİNELERİ KASTAMONU'YA ULAŞTI

BÜYÜKŞEHİRİN İŞ MAKİNELERİ KASTAMONU'YA ULAŞTI
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor. Kastamonu'da meydana gelen selin ardından müdahalede bulunmak için Büyükşehir Belediyesi, iş makinalarını bölgeye gönderdi.

Yoğun yağışlar sebebiyle Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye Kalabak Suyu gönderen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'ya 1 greyder, 1 loder, 3 dozer, 1 paletli ekskavatör ve 2 adet damperli kamyon sevk etti. Kastamonu'ya yola çıkan iş makineleri bölgede arama kurtarma, yol açma ve temizlik çalışmalarına destek verecek. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapacak olan Büyükşehir Belediyesi personelinin bir kısmı bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. 50'nin üzerinde can kaybının yaşandığı ve Bozkurt ilçesinin tamamını kaplayan sel felaketinde bölgeye sevk edilen ekipler, çalışmalar tamamlanana dek bölgedeki görevlerine devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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