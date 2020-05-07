Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca
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Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca

Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca
07.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:47

Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca Türkiye'yi etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla çocukların, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca

MUĞLA - Türkiye'yi etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla çocukların, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken diğer yandan evlerinde kalma zorunluluğu olan vatandaşları da unutmadı. Evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklar için puzzle ve boyama kitabı, 65 yaş üstü vatandaşlar için de bulmaca kitabı dağıtımına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 Mayıs'ta Köyceğiz, 5 Mayıs Milas ve Fethiye'de 6 Mayıs tarihinde de Yatağan ilçesinde puzze, boyama kitabı ve bulmaca kitabı dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler 7 Mayıs Perşembe günü Menteşe ilçesinde halk pazarında, Dalaman'da ve Marmaris'te dağıtımlarını sürdürdü. Ekipler 8 Mayıs Cuma günü Bodrum, Kavaklıdere, Ula, Ortaca, Seydikemer ve Datça ilçelerinde dağıtımlarını sürdürecek.

Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca

Kaynak: İHA

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