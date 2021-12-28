Büyükşehirden Gümüşlük' ve Gümbet'e 200 Bin Kişilik Arıtma Tesisi

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum İlçesi Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde başlatılan atıksu arıtma tesisleri kapasite artış projesi devam ediyor. Arıtma kapasitesini 200 bin kişiye çıkaracak olan projelerin 2022 ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum'da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46'dan yüzde 91' e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı devam ediyor.

Gümbet AAT 3, Gümüşlük AAT 4 Kat Büyüyor

Tüm bu yatırımların yanı sıra Bodrum'da ki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için yeni projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde yapımına başladığı Gümbet Gümüşlük atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 147 Milyon TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan atıksu artıma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak 200 bin kişiye hizmet vermeleri sağlanacak. 2022 yılı ortalarında tamamlanarak hizmete sunulması planlanan çalışmalar kapsamında Gümbet'te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3 kat, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi de yaklaşık 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün'e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak.

Arıtılan Su, Sulama Suyunda Kullanılacak

Bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Çalışmalar kapsamında kaba ızgara kanalı ve dağıtım yapısı betonarme işleri, İnce elek kanalı betonarme işleri gibi teknik kısımlar tamamlandı. Projede devam eden çalışmalar kapsamında genel tamamlanma oranı %13' yükseldi. Çalışmaların 2022 yılı ortalarında tamamlanıp tesislerin tam kapasite ile vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

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