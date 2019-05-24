Büyükşehirden, Avsallar içme suyu hattına bakım

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ni besleyen içme suyu hattında sık sık arıza yaşanan bölüm yenilerek içme suyundaki sorun giderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz mevsimiyle nüfus yoğunluğunun artması sonucu sık sık arıza meydana gelen Avsallar içme suyu ana hattında çalışma başlattı. Mahalleye Alarahan bölgesinden içme suyu getiren ana hattın sürekli arızalanan 200 metrelik bölümünde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, 400'lük hattı yenileyerek sorunu çözdü. Çalışmaların tamamlandığı bölgede içme suyu mahalleye artık daha rahat ulaşacak.

"Avsallar su sorunu yaşamayacak"

Alanya'nın önemli turizm bölgelerinden biri olan Avsallar'da yaz aylarında turistlerin ve yerli tatilcilerin gelmesiyle mahallenin nüfusu neredeyse dörde katlanıyor. Nüfus artışı nedeniyle içme suyu tüketimi de bir o oranda artıyor. ASAT ana hatta yaptığı bu yatırımla mahallenin sorununu ortadan kaldırırken, yazın içme suyu hattında yaşanan arızalar artık yaşanmayacak ve bölge sakinleri daha rahat bir yaz geçirecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA