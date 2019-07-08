Büyükşehir yetkilileri, vatandaşlarla buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Vatandaş Buluşmaları" projesi ile vatandaşlarla yöneticiler bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri Yenişehir Mahallesi sakinleri ile buluştu. Yenişehir Mahallesi Rahmet Camii çay ocağında gerçekleşen buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Park Genel Müdürü Salih Kumbar ve İzmit İSU Şube Müdürü Muharrem Bektaş katıldı.

Buluşmada konuşarak, "Vatandaş Buluşmaları" projesinin önemine dikkat çekilen buluşmada Büyükşehir yöneticileri, "Bu projeyi vatandaşların sorunlarını yerinde ve birinci ağızdan öğrenip hemen müdahale etmek için başlattık. Daha önce yaptığımız toplantılar çok verimli geçti. Buluşmamızda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz sizlerin sorunlarınızı ve taleplerinizi dinliyorlar. Aynı zamanda şikayetleriniz arkadaşlarımız tarafından kayıt altına alınıyor. Size en geç bir sün sonra ulaşılarak sorunun çözümüne yardımcı olacak ekiplerimiz ile çalışmalar başlatılıyor" dediler.

Yenişehir Mahallesi sakinleri şikayet ve taleplerini birinci ağızdan kent yöneticilerine aktardı. Kayıt altına alınan şikayet ve talepler takip edilerek vatandaşlara bilgi verilecek. Buluşmaların dışında vatandaşlar şikayet ve talepleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni arayabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA