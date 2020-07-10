Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü imzalandı
10.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:30

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük arasında imzalanan protokol kapsamında, birçok alanda eğitim programı gerçekleştirilecek. Protokol töreninde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve Basın Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı da hazır bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren gazetecileri mesai arkadaşı gibi gören Başkan Zorluoğlu, bu tutumunu imzalanan iş birliği protokolü ile de gözler önüne serdi. İmzalanan protokol kapsamında, gazetecilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi personeli, Trabzon halkı ve öğrenciler için kurs, seminer, eğitim gibi etkinliklerin ücretsiz olarak yapılması amaçlanıyor.

Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Başkan Zorluoğlu'nun her durumda desteğini hissettiklerini belirterek "Başkanımız, göreve başladığı günden itibaren tüm taleplerimize karşı olumlu bir yaklaşım sergiledi. Pandemi sürecinde de gazetecilerin yanında olmaya özen gösterdi. Kendisine Trabzon basınına verdiği destekler nedeniyle gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın camiamıza hayırlı olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi ve TGC arasında imzaladığımız iş birliği protokolünü çok önemsiyorum. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin eğitim almalarına vesile olması nedeniyle güzel bir iş birliği sağlandığını düşünüyorum. Protokolün amacı doğrultusunda güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Protokolümüz basın camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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