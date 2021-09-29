Büyükşehir ve MASKİ'den Avşar'a Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz ve mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ve MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci'den oluşan heyet Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesini ziyaret etti. Ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Halil Konuş ve ilçe yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Semih Adıgüzel, Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi ve Grup Başkanı Fehmi Gülen, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi İlhami Dinçer de bulundu. Heyet, MASKİ Genel Müdürlüğünün mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarını da inceledi.

Avşar alt ve üstyapısı ile modern bir mahalle olacak

Mahalle halkı ve muhtar Yunus Gürbüz'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "17 ilçe ve 1088 mahalleden oluşan Manisamıza eşit hizmet gitmesi için canla başla çalışan bir belediye başkanımız var. Her ilçede hem Büyükşehir Belediyesi ayağında hem de MASKİ ayağında hizmetler yerine gitmiş vaziyette. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yapılan hizmetlerin takibi açısından mahallelerimize ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. İstek ve talepleri dinleyerek tüm eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Avşar mahallemiz de alt ve üstyapısı ile modern bir görünüme sahip olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında katılım sağlayan meclis üyelerine detaylı bilgi verildi, yerinde inceleme yapıldı.

"Cengiz Ergün sorunları çözüyor"

Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, "Yıllardır mahallemin beklediği hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün çözüyor. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Büyük bir emek ile yüzyılın hizmeti, güzel bir yatırım yapılıyor. Emek veren tüm ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık sıkıntımız bitti"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Ali Erol, "Avşar mahallemiz yıllardır alt ve üstyapı hizmeti bekliyordu. Bu hizmeti Cengiz Başkanımız sayesinde görmek bizleri çok mutlu etti. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.

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