Manisa Büyükşehir ve Gördes Belediyesi'nden İşbirliği Protokolü

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Mart ayı Meclis Toplantısı'nın ardından işbirliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında Gördes'e bağlı Atatürk Mahallesi'nde yer alan Sevgi Park içerisinde 1750 metrekarelik alan Gördes Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi de tahsis edilen alan üzerinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapımı gerçekleştirecek. Protokolle ilgili açıklamada bulunan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Gördes'e yapmış olduğunuz hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz Atatürk Mahallesi sevgi parkı içerisinde 1750 metrekarelik alana Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi projesi için bir çalışma vardı. İmar revizyonundan dolayı biraz gecikti ama inşallah bundan sonra hızlı bir şekilde sonuç alacağız. İlçemize, Gördes'imize, bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Ergün Protokolün Hayırlı Olmasını Temenni Etti

Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Protokol kapsamında yeri Gördes Belediyesi tahsis edecek. Yapım çalışmaları ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. Bundan sonraki süreç içerisinde de ilçemizde çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

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