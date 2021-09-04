Büyükşehir vatandaşın zor anında da yanında

Büyükşehir vatandaşın zor anında da yanındaAntalya Büyükşehir Belediyesi uzun süre yatarak tedavi görmek zorunda olan hastalar için büyük öneme sahip elektronik hasta yatakları ile dertlere derman olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir vatandaşın zor anında da yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi uzun süre yatarak tedavi görmek zorunda olan hastalar için büyük öneme sahip elektronik hasta yatakları ile dertlere derman olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hasta yatağı taleplerini karşılıyor.

Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan, hasta yakını için de kolaylık sunan elektronik hasta yatakları Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hasta yatağı yardımı kapsamında Demre, Akseki, Finike, Elmalı, Gündoğmuş ve Kumluca'da 15 vatandaşın daha hasta yatağı talebi karşılandı.

DEMRE'DE 5 VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İlçe Hizmet Birimi'ne yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu Demre'de 5 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Gökyazı, Gürses, Alakent VE Büyük Kum Mahallelerinde yaşlılık ve çeşitli hastalıkları bulunan 5 vatandaşa elektronik hasta yatağı verildi. HASTALAR KONFORA KAVUŞTU

Gündoğmuş ve Akseki Hizmet Birimi ekipleri de tedavisi yatarak devam eden 4 kişiye hasta yatağı temin etti. Finike Turunçova Mahallesi'nde ise çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle yatarak tedavi gören 3 hastaya yatakları teslim edildi. Elmalı'da ise Bayralar Mahallesi'nde yaşayan ve düşme sonucu kalçası kırılarak yatağa bağımlı kalan 102 yaşındaki Ayşe Gözel'e tam donanımlı hasta yatağı verildi. Yatakların kurulmasının ardından hastalar da hasta yakınları da daha konforlu şartlara kavuştu. HASTA YAKINLARI MUTLU

Vatandaşların en zor anlarında yanlarında olarak yüzlerini güldüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu iki bacağı da kırılan ve yatarak tedavi gören 35 yaşındaki vatandaş ile Kumluca Beykonak mahallesinde ankiloz ve beyin küçülmesi nedeniyle 2 yıldır yatağa bağımlı olan bir kişiye tam donanımlı hasta yatağını teslim etti. Hasta yakınları fonksiyonlu hasta yatağı olmadığı için babasının bakımında çok zorlandıklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. TEKERLEKLİ SANDALYE BÜYÜKŞEHİR'DEN

Çeşitli nedenlerle yürüyemez hale gelen vatandaşlara da tekerlekli sandalye desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Koyuncu'ya tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

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Kaynak: Habermetre